Посла России вызвали в МИД Новой Зеландии в связи с ситуацией на востоке Украины

СИДНЕЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в Веллингтоне Георгий Зуев был вызван в МИД Новой Зеландии после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении главы внешнеполитического ведомства Нанаии Махуты.

"Российского посла вызывают, чтобы выразить решительное несогласие Новой Зеландии с действиями, предпринятыми Россией в последние дни, и осудить то, что выглядит как начало российского вторжения на территорию Украины. Мы вновь призываем Россию действовать в соответствии со своими международными обязательствами и вернуться к дипломатическим переговорам - на путь урегулирования этого конфликта", - указала министр.

По оценке главы МИД, действия РФ являются "актом агрессии и нарушением одного из основных принципов международного права". "Мы повторяем наш призыв к России действовать в соответствии со своими международными обязательствами и вернуться к дипломатическим переговорам как к пути урегулирования этого конфликта", - добавила она.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.