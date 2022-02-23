В ЕС считают, что США и Британия подпитывают кризис на Украине, чтобы подчинить Евросоюз

ПАРИЖ, 23 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Действия США и Великобритании в контексте украинского кризиса говорят об их стремлении не урегулировать конфликт, но добиться подчинения Европы, подавив попытки обрести самостоятельность в вопросах безопасности. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС французский европарламентарий, член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен.

"Настоящий вызов - это не Украина. Для США и Великобритании главный вызов - это подчинение Евросоюза и разрушение любой воли к независимости со стороны ЕС, - сказал он. - Я думаю, что британцы пытаются использовать замечательную возможность отомстить Евросоюзу, поскольку они никогда не поддерживали условия, на которых им пришлось выйти из содружества"

По мнению политика, США в свою очередь выступают в роли "поджигателей", хотя и предпочитают "вести войну чужими руками". Кроме того, американцы хотят заставить ЕС покупать их сжиженный природный газ - гораздо более дорогой и менее экологичный, чем российский природный газ, считает Жювен.

Приоритеты в НАТО

Отдельно европарламентарий обратил внимание на "ограничение пространства для стратегической свободы" европейских стран из-за их участия в Североатлантическом альянсе. В качестве примера политик рассказал об оборонной структуре НАТО в Европе с командным центром в ФРГ, продвинутыми радарами в Турции, ракетными батареями в Грузии, Болгарии и Польше, а также морскими базами в Испании.

"Вот только, когда будет объявлена тревога, ни одно европейское государство не сможет самостоятельно принимать решение об использовании этой инфраструктуры: все будет делаться по согласованию с США. Мы не можем согласиться с тем, что на территории европейских государств существует мощная система вооружений, которая не подчиняется никому, кроме США", - сказал он. Также евродепутат указал на навязывание союзникам американских вооружений, что не соответствует интересам Франции с ее военно-промышленным комплексом.

В этой связи он заявил о необходимости выхода Парижа из объединенного командования альянса. Он также отметил, что Европе необходимо воплотить концепцию стратегической автономии, чтобы иметь больше самостоятельности в вопросах безопасности.

"Эта стратегическая автономия разрушается за счет манипуляций и англо-американских операций на Украине и в других странах. Мы сейчас открываем новую страницу кризиса в ЕС. И я серьезно опасаюсь, что первой жертвой этой украинской истории станет Евросоюз. Нужно усвоить, что Европа может быть союзником США, но не должна быть ни наемником, ни подчиненным", - заключил он.