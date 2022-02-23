СМИ: Индия отложила сделку по закупке у США беспилотников Predator

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 февраля. /ТАСС/. Индия отложила планы по приобретению 30 боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Predator у США из-за того, что намерена сосредоточиться на разработке и производстве своих беспилотников. Об этом сообщает в среду газета Hindustan Times со ссылкой на неназванный источник в правительстве.

"На данный момент сделка с Predator отменена", - приводит издание слова источника. По информации газеты, американская сторона проинформирована об этом решении.

В феврале правительство Индии запретило импорт беспилотных летательных аппаратов, чтобы поддержать национальных производителей такой техники, но при этом запрет не распространялся на приобретение БПЛА для нужд обороны и безопасности, хотя такое приобретение по-прежнему требует специальных разрешений.

В ноябре минувшего года индийские СМИ сообщали, что министерство обороны страны завершило подготовку соглашения с Вашингтоном о покупке 30 многоцелевых БПЛА MQ-9B Predator - по 10 для ВМС, ВВС и сухопутных войск - на общую сумму порядка 3 млрд долларов. США одобрили продажу ударных БПЛА Индии в 2019 году. Индийские ВМС в 2020 году взяли в аренду два разведывательных беспилотника Predator, чтобы использовать их для проведения разведки морских границ.