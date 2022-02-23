Посол РФ в Новой Зеландии: Россия донесла до местных властей позицию по ЛНР и ДНР

СИДНЕЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Российский посол в Новой Зеландии Георгий Зуев в среду был приглашен в новозеландский МИД, где ему выразили решительное несогласие с признанием Луганской и Донецкой народных республик. В дипмиссии РФ ТАСС сообщили, что в ходе встречи российская сторона заявила о юридических обоснованиях и гуманитарных причинах принятого решения.

"Со своей стороны заявили о неприемлемости однобокой и предвзятой позиции Новой Зеландии, полностью игнорирующей многочисленные факты нарушений прав жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении долгих лет испытывали на себе ужасы вооруженного конфликта - тысячи из них погибли, десятки тысяч ранены, многие потеряли свои дома", - указали в диппредставительстве.

Российская сторона подчеркнула, что решение о признании ЛНР и ДНР имеет юридическое обоснование, в соответствии с "положениями Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами". "Данный документ обуславливает, что принцип суверенитета и территориальной целостности применим только "в отношении всех государств, соблюдающих в своих практических действиях принцип равноправия и самоопределения народов и, вследствие этого, имеющих правительства, представляющих без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории". Украина, как известно, ничего подобного не соблюдает", - подчеркнули в посольстве.

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого нарастания напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение в Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы российском военном вторжении на Украину.