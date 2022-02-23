МИД Армении заявил, что вопроса признания независимости ДНР и ЛНР нет в повестке Еревана

ЕРЕВАН, 23 февраля. /ТАСС/. Армения не собирается рассматривать вопрос признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР). Об этом в среду заявил местному агентству Арменпресс пресс-секретарь МИД республики Ваан Унанян.

"Такого вопроса нет в повестке", - ответил Унанян на соответствующий вопрос.

В МИД Армении также добавили, что Ереван надеется на дипломатическое решение существующих проблем между двумя дружественными странами на основе норм и принципов международного права и Устава ООН. "И мы надеемся, что будут предприняты необходимые шаги для снижения напряженности и мирного урегулирования ситуации", - добавил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.