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Кризис на Украине

Украинский штаб сообщил о гибели военнослужащего в Донбассе

Один военнослужащий получил ранение

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Военнослужащий украинской армии погиб в зоне конфликта в Донбассе, еще один получил ранение и доставлен в госпиталь. Об этом сообщили в среду в штабе украинской силовой операции.

"В результате обстрела один из украинских военнослужащих получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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