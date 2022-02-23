ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Разрешение ситуации на Украине военным путем невозможно, заявил в среду госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"Возможен ли военный сценарий решения ситуации на Украине? Нет", - сказал представитель МИД в эфире радиостанции "Франс энтер". "Но если для защиты суверенитета Украины потребуется принятие новых санкций, которые могут причинить ущерб и нам самим, мы это сделаем", - заявил Бон.

Франция считает, что все сценарии развития ситуации вокруг Украины возможны, заявил госсекретарь при МИД. Франция пока не видит признаков полномасштабного вторжения на Украину. Проект "Северный поток - 2" пока приостановлен, но ситуация может измениться.

"Проект пока приостановлен Германией, но условия могут измениться", - сказал Бон, напомнив, что "решение по "Северному потоку - 2" стало частью пакета жестких санкций". "Это очень сильный сигнал", - считает госсекретарь. При этом он отметил, что "газопровод пока не действовал, газ по нему не поставлялся, поэтому приостановка проекта не изменит ничего". "Что касается запасов газа, то их сейчас во Франции и в Европе достаточно, чтобы пережить зиму", - заявил Бон.

Госсекретарь при МИД Франции призвал искать мирное решение ситуации на Украине.