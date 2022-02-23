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Кризис на Украине

Южная Корея не намерена оказывать Украине военную помощь

Указав, что США ведут консультации с союзниками относительно возможных антироссийских санкций, представитель администрации южнокорейского президента отметил, что Сеул "рассматривает различные варианты действий, исходя из развития ситуации и из того, какое влияние она окажет на страну"

СЕУЛ, 23 февраля. /ТАСС/. Республика Корея не рассматривает возможность оказания военной помощи Украине или отправки своих военных в этот регион. Об этом заявил в среду в Сеуле представитель администрации южнокорейского президента, передает агентство Yonhap.

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Указав, что США в настоящее время ведут консультации со своими союзниками относительно возможных антироссийских санкций, чиновник отметил, что Сеул "рассматривает различные варианты действий, исходя из дальнейшего развития ситуации и из того, какое влияние она окажет на Южную Корею". Отвечая на вопрос о том, получил ли Сеул запрос от США о присоединении к санкциям против России, представитель Голубого дома сказал, что стороны обсуждали этот вопрос. "Ведущие страны Запада выражают свою готовность присоединиться к антироссийским санкциям. Наш ответ будет зависеть от того, как далеко зайдет конфликт, в каком направлении он будет развиваться и как другие страны будут на него реагировать", - подчеркнул он, добавив, что "военная поддержка [Украины] не входит в планы" южнокорейского правительства.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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