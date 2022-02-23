Южная Корея не намерена оказывать Украине военную помощь

СЕУЛ, 23 февраля. /ТАСС/. Республика Корея не рассматривает возможность оказания военной помощи Украине или отправки своих военных в этот регион. Об этом заявил в среду в Сеуле представитель администрации южнокорейского президента, передает агентство Yonhap .

Указав, что США в настоящее время ведут консультации со своими союзниками относительно возможных антироссийских санкций, чиновник отметил, что Сеул "рассматривает различные варианты действий, исходя из дальнейшего развития ситуации и из того, какое влияние она окажет на Южную Корею". Отвечая на вопрос о том, получил ли Сеул запрос от США о присоединении к санкциям против России, представитель Голубого дома сказал, что стороны обсуждали этот вопрос. "Ведущие страны Запада выражают свою готовность присоединиться к антироссийским санкциям. Наш ответ будет зависеть от того, как далеко зайдет конфликт, в каком направлении он будет развиваться и как другие страны будут на него реагировать", - подчеркнул он, добавив, что "военная поддержка [Украины] не входит в планы" южнокорейского правительства.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.