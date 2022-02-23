В ДНР сообщили, что украинские военные разместили семь танков вблизи линии разграничения

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины разместили семь танков рядом с линией разграничения. Об этом говорится в заявлении Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), распространенном в среду.

"В нарушение третьего пункта дополнительных мер боевики 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады разместили семь танков Т-64 вблизи населенного пункта Воздвиженка и две боевые бронированные машины вблизи населенного пункта Майорск. Боевики 53-й омбр (отдельная механизированная бригада - прим. ТАСС) разместили одну боевую машину пехоты БМП-1 вблизи населенного пункта Новотроицкое", - говорится в сообщении.

По данным Народной милиции, за истекшие сутки украинская армия 65 раз обстреляла территорию ДНР. Применялись различные типы гранатометов и минометов, танковые орудия и 122-миллиметровая артиллерия. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, впервые с 2018 года с украинской стороны вели огонь из реактивной системы залпового огня "Град".