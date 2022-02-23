Милиция ЛНР: ВСУ разместили два ЗРК "Оса" рядом с линией соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины во вторник разместили два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) "Оса" в Донбассе в районах населенных пунктов Трехизбенка и Камышеваха. Об этом в среду сообщили в Народной милиции ЛНР со ссылкой на доклад Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"По данным отчета СММ ОБСЕ от 22.02.2022 года, в нарушении третьего пункта дополнительных мер было зафиксировано размещение двух ЗРК "Оса" в районах населенных пунктов Трехизбенка и Камышеваха в зонах ответственности 57 и 24 бригад соответственно", - говорится в сообщении.

"Кроме того, с целью недопущения вскрытия наблюдателями СММ ОБСЕ размещенной в районах населенных пунктов Боброво, Муратово, Капитаново и Золотое военной техники боевики Украины применили станции "Буковель-АД" для подавления сигналов каналов управления беспилотными летательными аппаратами (БЛА) миссии", - добавили в Народной милиции.