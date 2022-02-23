В Баку призвали МИД РФ исправить публикацию в соцсети о Туркманчайском договоре

БАКУ, 23 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Азербайджана призвало российских коллег исправить публикацию с искаженным, по мнению Баку, текстом Туркманчайского мирного договора, размещенную на странице российского МИД в социальной сети.

Согласно распространенному в среду сообщению пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства, в МИД Азербайджана считают, что в публикации допущена ошибка, искажающая текст договора. В связи с этим в ведомстве выразили сожаление и удивление. Как отметили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, в тексте соглашения не упоминается понятие "Восточная Армения", использованное в публикации. "Считаем необходимым устранение допущенного искажения", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

22 февраля на страницах МИД России в Facebook были опубликованы материалы Историко-документального департамента министерства, посвященные годовщине подписания Туркманчайского мирного договора, завершившего русско-персидскую войну 1926-1828 годах.