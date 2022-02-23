Новый раунд заседания конституционного комитета Сирии запланирован на 21 марта

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Новое заседание сирийского конституционного комитета запланировано на 21 марта в Женеве. Об этом заявил в среду спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"До последних развитий кризиса на Украине я совершил визиты в Брюссель, Тегеран, Доху, Стамбул, Анкару и Дамаск. Мне кажется, у меня есть позитивные новости в том, что касается сирийского процесса. Мы условились провести новый раунд заседания редакционной комиссии конституционного комитета Сирии 21 марта в Женеве", - сказал он.

"Я также хотел обсудить с вами вопросы, которые стали предметом моих других глубоких дискуссии, в том что касается пошагового подхода", - добавил Педерсен, обращаясь к главе МИД РФ.

Педерсен выразил опасение, что ситуация вокруг ДНР и ЛНР может повлиять и на процесс сирийского урегулирования.

"Поскольку я являюсь спецпосланником по Сирии, я опасаюсь, что такое развитие событий может иметь негативное воздействие на урегулирование сирийского кризиса, но надеюсь, что такое не произойдет", - сказал он.

О Конституционном комитете Сирии

В состав Конституционного комитета Сирии, сформированного в соответствии с резолюцией, которая была принята 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, входят 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Малая (редакционная) группа комитета включает 45 человек (по 15 делегатов от каждого из трех сегментов).

Предыдущий шестой раунд заседаний малой группы Конституционного комитета состоялся в октябре 2021 года. Как признал тогда Педерсен, между участниками диалога в Женеве "по-прежнему сохраняются ключевые разногласия и взаимное недоверие, что не позволило им перейти к обсуждению проектов конституционной реформы". Комитет призван выработать рекомендации по внесению поправок в конституцию республики, после чего в Сирии планируется провести всеобщие выборы под эгидой ООН.