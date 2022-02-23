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Кризис на Украине

МИД Венгрии: Будапешт выступает за предотвращение войны на Украине с помощью диалога

Глава ведомства Петер Сийярто отметил, что "венгры, центральноевропейцы и европейцы, заинтересованы в поддержании мира и предотвращении возможной войны"

ВЕНА, 23 февраля. /ТАСС/. Венгрия выступает за предотвращение возможной войны на Украине с помощью дипломатических средств. Об этом в среду заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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"Мы, венгры, центральноевропейцы и европейцы, заинтересованы в поддержании мира и предотвращении возможной войны. <...> Мы не готовы оставить даже последнюю надежду на то, что урегулирование может быть достигнуто дипломатическими средствами, поэтому мы просим тех игроков мировой политики, у которых здесь [в Европе] есть роль и вес, не терять веру в возможность диалога", - приводит его слова газета Magyar Nemzet.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В Донецке и Луганске сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах с украинской стороны. Они привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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УкраинаВенгрияКризис на Украине
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