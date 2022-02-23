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В Казахстане опровергли появившиеся в соцсетях сведения об отставке главы МВД Тургумбаева

В пресс-службе МВД республики отметили, что "глава ведомства работает в штатном режиме"

НУР-СУЛТАН, 23 февраля. /ТАСС/. Появившиеся утверждения об отставке министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева не соответствуют действительности. Об этом заявили в среду в пресс-службе МВД республики. Накануне в казахстанских социальных сетях стали распространяться сведения о якобы скорой отставке Тургумбаева.

"Информация об отставке министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева не соответствует действительности. Глава ведомства работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Тургумбаев занимает пост руководителя МВД с февраля 2019 года.

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