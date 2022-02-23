В Швеции задержали двух сторонников ИГ, пытавшихся покинуть страну

СТОКГОЛЬМ, 23 февраля. /ТАСС/. Шведская прокуратура направила запрос в окружной суд Гётеборга о взятии под стражу двух мужчин, подозреваемых в попытке покинуть страну с целью присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе ведомства.

Мужчины были задержаны в субботу в аэропорту Ландветтер. Преступления, в которых они подозреваются, связаны с насильственным экстремизмом и нарушением закона о "подстрекательстве, вербовке и обучению террористическим преступлениям", отмечено в заявлении.

Подозреваемые - мужчины в возрасте 40 лет, проживающие в Гётеборге. Старший из них ранее не судим, второй известен полиции, так как был осужден по статье о причинении ущерба.