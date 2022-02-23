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В парламенте Армении считают суверенным правом РФ подписание декларации с Азербайджаном

Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана подписана президентами по итогам переговоров в Кремле

ЕРЕВАН, 23 февраля. /ТАСС/. Подписание декларации о союзническом взаимодействии с Азербайджаном является суверенным правом России. Об этом в среду заявил журналистам исполняющий обязанности спикера парламента Армении Акоп Аршакян.

"Любая страна имеет суверенное право развивать международные отношения так, как считает нужным. У нас есть стратегический договор с Россией, и он реализуется на самом высоком уровне. Мы должны уважать суверенное право стран реализовать свою внешнюю политику", - отметил он.

Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана подписана президентами двух стран Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым во вторник по итогам переговоров в Кремле.

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