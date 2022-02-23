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Бжания: День защитника Отечества олицетворяет ратные подвиги и традиции России

Президент Абхазии отметил, что "сегодня чтим тех, кто посвятил свою судьбу служению Родине, укреплению ее обороноспособности, кто отдал свои жизни во имя мира и безопасности на родной земле"

СУХУМ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания направил президенту России Владимиру Путину поздравление с Днем защитника Отечества. Этот праздник, по его словам, олицетворят славные ратные подвиги и традиции России.

"Уважаемый Владимир Владимирович, свидетельствую Вам свое уважение и направляю поздравление по случаю празднования Дня защитника Отечества. Этот праздник олицетворят славные ратные подвиги и традиции российского государства", - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте президента.

Бжания отметил, что "сегодня мы чтим тех, кто посвятил свою судьбу служению Родине, укреплению ее обороноспособности, кто отдал свои жизни во имя мира и безопасности на родной земле".

"День 23 февраля, являющийся общенародным праздником, символизирующим доблесть и патриотизм, верность долгу и мужество, важен для всех, кто в мирное время трудится во благо процветания своей страны и всегда готов встать на ее защиту", - подчеркнул президент Абхазии.

Бжания передал Владимиру Путину "самые теплые пожелания благополучия и процветания народу Российской Федерации".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАбхазияРоссияБжания, Аслан Георгиевич
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