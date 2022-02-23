В Донецке заявили, что украинская армия не прекращает обстреливать жилой сектор

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины продолжают вести огонь по жилым домам. Об этом в среду заявили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Противник не прекращает огневую активность по всей линии боевого соприкосновения, при этом пытаясь дестабилизировать обстановку и внутри республики, устраивая диверсии и обстреливая жилой сектор", - говорится в сообщении.

Как указали в СЦКК, за семь дней повреждено 26 жилых домов и 19 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе одно медицинское учреждение, три образовательных учреждения, четыре объекта критической инфраструктуры, объекты электро- и газоснабжения, а также два транспортных средства.