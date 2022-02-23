Переговоры по Приднестровью в формате "5+2" возобновят в мае

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Новый раунд переговоров по приднестровской проблематике в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) запланирован на май этого 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер Молдавии Олег Серебрян в интервью, которое опубликовало в среду "Радио свобода/Свободная Европа" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

"Было достигнуто принципиальное согласие, что встреча в формате "5+2" пройдет в середине мая, скорее всего в Польше", - сказал Серебрян. По его словам, 10 марта в миссии ОБСЕ в Кишиневе у него состоится новая встреча с главой МИД непризнанного Приднестровья Виталием Игнатьевым, на которой они продолжат подготовку к переговорам в расширенном формате.

На прошлой неделе Кишинев и Тирасполь посетил с визитом заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, который призвал стороны активизировать диалог.

Переговоры по приднестровской проблематике стали пробуксовывать в последние годы на фоне политической нестабильности в Молдавии. Посредники призывают стороны к выполнению обязательств, взятых ими по итогам переговоров в Берлине в 2016 году и Вене в 2017 году. Тогда Кишинев и Тирасполь пришли к соглашению по многим конфликтным вопросам и начали их решать. Нереализованными остаются такие обязательства, как отказ от взаимного уголовного преследования чиновников, налаживание прямой телефонной связи между двумя берегами Днестра, выработка механизма гарантий исполнения достигаемых договоренностей и другие.

После избрания на пост президента Молдавии в 2020 году Майя Санду сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и объявила, что не намерена встречаться с лидером Приднестровья, как это делали ее предшественники.