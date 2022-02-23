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Глава МИД Италии: никаких двусторонних контактов с РФ на данном этапе быть не может

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Италия продолжает работать над будущими шагами в пользу дипломатического решения ситуации вокруг Украины, но считает, что на данном этапе двусторонних контактов с руководством РФ быть не может. Об этом заявил в среду, выступая в верхней палате (Сенате) национального парламента министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Только сегодня с премьер-министром Марио Драги мы обсуждали будущие шаги в пользу дипломатического решения. Мы максимально задействованы в многоканальном диалоге. Но считаем, что не могут быть двусторонние контакты с руководством РФ до тех пор, пока не будет сигналов (с российской стороны - прим. ТАСС) снижения напряжения", - сказад Ди Майо.

Ранее сообщалось о подготовке поездки Драги в РФ.

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