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Кризис на Украине
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Рада рассмотрит введение ЧП по всей Украине на заседании 23 февраля

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что пока не может сказать, будет ли ее политическая сила поддерживать указ

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Парламент рассмотрит указ президента Украины Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения на всей территории страны на внеочередном заседании в среду. Об этом журналистам сообщила экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

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"Ориентировочно на 17:00 (18:00 мск) будет собираться Верховная рада, чтобы рассмотреть указ президента о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины", - сказала она.

Тимошенко уточнила, что пока не может сказать, будет ли ее политическая сила поддерживать указ. "Мы будем внимательно изучать, что написано в этом указе", - отметила она, пояснив, что то, какие именно меры предполагается ввести, станет понятно, когда депутаты получат текст документа.

В свою очередь депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что парламент в среду на внеочередном заседании также рассмотрит вопрос о внесении изменений в госбюджет с целью увеличения финансирования армии и силовых структур, которые ранее утвердил профильный комитет парламента.

В среду Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении режима ЧП на 30 дней на Украине, кроме Донецкой и Луганской областей. Окончательное решение должна утвердить Верховная рада в течение 48 часов.

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УкраинаКризис на УкраинеТимошенко, Юлия Владимировна
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