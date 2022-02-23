Рада рассмотрит введение ЧП по всей Украине на заседании 23 февраля

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Парламент рассмотрит указ президента Украины Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения на всей территории страны на внеочередном заседании в среду. Об этом журналистам сообщила экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Ориентировочно на 17:00 (18:00 мск) будет собираться Верховная рада, чтобы рассмотреть указ президента о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины", - сказала она.

Тимошенко уточнила, что пока не может сказать, будет ли ее политическая сила поддерживать указ. "Мы будем внимательно изучать, что написано в этом указе", - отметила она, пояснив, что то, какие именно меры предполагается ввести, станет понятно, когда депутаты получат текст документа.

В свою очередь депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что парламент в среду на внеочередном заседании также рассмотрит вопрос о внесении изменений в госбюджет с целью увеличения финансирования армии и силовых структур, которые ранее утвердил профильный комитет парламента.

В среду Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении режима ЧП на 30 дней на Украине, кроме Донецкой и Луганской областей. Окончательное решение должна утвердить Верховная рада в течение 48 часов.