МИД Греции вызвал посла России в Афинах для сообщения ему о санкциях ЕС в отношении РФ

АФИНЫ, 23 февраля. /ТАСС/. МИД Греции вызвал в среду посла РФ в Афинах Андрея Маслова, чтобы сообщить ему о санкциях ЕС в отношении РФ. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель греческого внешнеполитического ведомства Александрос Папаиоанну.

По его словам, посол РФ в Греции был вызван в МИД для беседы с генеральным секретарем министерства. "Это было сделано по решению экстренного заседания Совета ЕС в Париже, где были приняты решения о введении конкретных санкций, - сказал Папаиоанну. - Их описал вчера глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции, поэтому я не буду входить в детали. Там было принято решение вызвать [во внешнеполитические ведомства] послов России в 27 столицах [стран - членов ЕС], естественно, в свете событий в регионе [Донбасса]. Само собой разумеется, что это должно было быть высказано и нашей страной". Папаиоанну пояснил, что "у ЕС имеются общая внешняя политика и политика в сфере безопасности, Греция также участвует в их проведении, и было принято решение на уровне всех 27 стран о вызове послов РФ". "Такое происходит впервые", - сказал он.

"МИД Греции во вторник издал соответствующее заявление, в котором мы, во-первых, подчеркиваем необходимость уважения территориальной целостности и принципов независимости всех стран, в том числе Украины, и, во-вторых, мы в Греции проявляем активный интерес к защите общины этнических греков, которые живут в очень трудных условиях в районе Мариуполя с обеих сторон линии разграничения на украинской территории", - добавил Папаиоанну.

МИД Греции распространил во вторник заявление, в котором назвал признание Россией ДНР и ЛНР "явным нарушением фундаментальных принципов международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений". МИД отметил, что "в рамках своих обязательств перед Европейским союзом и НАТО Греция будет консультироваться и координировать свои действия со своими европейскими партнерами и союзниками в отношении реакции на это решение".

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Париже во вторник заявил, что все страны - члены Евросоюза достигли единогласного решения принять пакет санкций против России, который нанесет ей большой ущерб. Брюссель согласовал новые ограничительные меры в координации с США, Великобританией и Канадой. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу Би-би-си во вторник заявила, что антироссийские санкции западных стран являются нелегитимными.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.