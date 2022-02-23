В Раду поступило постановление с призывом о прекращении членства РФ в Совете Европы

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Проект постановления об обращении Верховной рады к Совету Европы с предложением исключить Россию из организации зарегистрирован в среду в украинском парламенте. Это следует из данных системы документооборота на сайте Рады.

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Автором инициативы "Проект постановления об обращении Верховной рады Украины в Совет Европы о прекращении членства Российской Федерации в Совете Европы" стала внефракционный депутат Оксана Савчук.

Ранее она зарегистрировала аналогичные постановления с призывом об исключении РФ из состава ООН и ОБСЕ.

Тексты постановлений и пояснительные записки к ним пока не опубликованы.