СМИ: два человека погибли при взрыве оставленного боевиками боеприпаса близ Дамаска

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Два мирных жителя погибли при взрыве боеприпаса, оставленного экстремистам в одном из пригородов столицы Сирии. Об этом в среду сообщило сирийское информационное агентство SANA.

По данным местной полиции, взрыв произошел на свалке металлолома в населенном пункте Эль-Хусейния. В результате инцидента еще пять человек получили осколочные ранения.

В настоящее время полиция пытается определить вид разорвавшегося боеприпаса и выяснить, каким образом он оказался в жилом квартале в пригороде Дамаска.