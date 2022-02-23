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Молния

Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет 24 февраля в Брюсселе

Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет 24 февраля в Брюсселе - глава Евросовета.

Генсек ООН призвал к перемирию на Украине
Антониу Гутерриш заявил о готовности к посредничеству по ситуации вокруг Украины
Генсек ООН призвал к перемирию на Украине
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