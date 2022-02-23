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Здание Рады проверяют взрывотехники после сообщений о минировании

На 18:00 мск в Раде ранее планировалось внеочередное заседание, в ходе которого депутаты должны проголосовать за введение чрезвычайного положения

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Правоохранители проверяют здание Верховной рады после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщил в среду телеканал "Украина 24".

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"Поступило сообщение о минировании, поэтому в здании парламента проводится проверка, работают взрывотехники", - отметил телеканал.

По данным журналиста телеканала, звонки о минировании продолжают поступать.

На 18:00 мск в Раде ранее планировалось внеочередное заседание, в ходе которого депутаты должны проголосовать за введение чрезвычайного положения. Точное время заседания до сих пор неизвестно.

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