Финляндия переводит сотрудников посольства в Киеве во Львов

ХЕЛЬСИНКИ, 23 февраля. /ТАСС/. Финляндия переводит работников своего посольства в Киеве во Львов из соображений безопасности. Об этом сообщил в среду финский МИД.
На эту тему
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
"МИД Финляндии на основании оценки ситуации с безопасностью принял решение, что сотрудники, направленные на работу в посольство в Киеве, временно переводятся из Киева во Львов", - говорится в сообщении.
Ранее Финляндия уже сократила число работающих в столице Украины дипломатов.
В МИД сообщили также, что работники посольства из числа местных жителей могут продолжать исполнение своих обязанностей в Киеве.