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Финляндия переводит сотрудников посольства в Киеве во Львов

Финляндия уже сократила число работающих в столице Украины дипломатов

ХЕЛЬСИНКИ, 23 февраля. /ТАСС/. Финляндия переводит работников своего посольства в Киеве во Львов из соображений безопасности. Об этом сообщил в среду финский МИД.

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"МИД Финляндии на основании оценки ситуации с безопасностью принял решение, что сотрудники, направленные на работу в посольство в Киеве, временно переводятся из Киева во Львов", - говорится в сообщении.

Ранее Финляндия уже сократила число работающих в столице Украины дипломатов.

В МИД сообщили также, что работники посольства из числа местных жителей могут продолжать исполнение своих обязанностей в Киеве.

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