Экс-заместителя главы КНБ Казахстана Осипова задержали

НУР-СУЛТАН, 23 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана задержали бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) страны Марата Осипова, его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила в среду пресс-служба КНБ республики.

"22 февраля по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший заместитель председателя КНБ Осипов М. С. 23 февраля с санкции суда в отношении него применена мера пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении.

Отмечено, что спецслужбы продолжают досудебное расследование по фактам насильственного захвата власти, государственной измены и превышения должностных полномочий в отношении бывшего председателя КНБ Карима Масимова, а также бывших заместителей главы КНБ Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина.

56-летний Масимов был освобожден от должности председателя КНБ указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 5 января. Новым руководителем комитета в тот же день был назначен бывший начальник Службы государственной охраны Ермек Сагимбаев. 8 января КНБ сообщил о задержании Масимова по подозрению в государственной измене. В отношении Масимова также ведется расследование по статье о насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. 13 января спецслужбами задержаны бывший зампредседателя КНБ - начальник Службы специального назначения "А" Ануар Садыкулов и бывший зампредседателя КНБ Даулет Ергожин.