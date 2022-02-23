Bild решила ретушировать рекламу "Газпрома" из солидарности с Украиной

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Германская газета Bild из солидарности с Украиной объявила "бойкот" российскому "Газпрому", приняв решение ретушировать спонсорскую рекламу компании на футболках клуба "Шальке-04". Об этом издание сообщило в среду на своем сайте.

Вместо спонсора УЕФА "Газпрома" отныне в ее материалах и на фотографиях на форме игроков будет красоваться надпись "Свобода Украине". "Мы вынуждены лицезреть на телевидении рекламу "Газпрома" под гимн Лиги чемпионов, в то время как войска Путина вторгаются на Украину. Bild ставит точку на рекламе формы", - отмечается в статье.

"Шальке-04" сейчас играет во второй Бундеслиге.

Страны Запада начали обсуждать разные санкции в отношении России после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Это произошло после резкого ухудшения ситуации в Донбассе. В республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые среди мирного населения. 18 февраля главы ЛНР и ДНР в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию.