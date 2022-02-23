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Кризис на Украине
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Зеленский предложил Раде ввести режим ЧП на Украине на 30 дней с 24 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский Ирина Яковлева/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ирина Яковлева/ТАСС

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде ввести на территории страны (кроме Донецкой и Луганской областей) режим чрезвычайного положения на 30 суток с 24 февраля. Соответствующий указ, который подлежит рассмотрению в парламенте Украины, опубликован на сайте Рады в среду.

"Ввести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева чрезвычайное положение с 00 часов 00 минут 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток", - говорится в документе.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
Кризис на Украине
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