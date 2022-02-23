Турция обвинила Грецию в нападении на рыболовецкие лодки в Эгейском море

АНКАРА, 23 февраля. /ТАСС/. Турция выступила в среду с обвинением в адрес Греции в нападении на две рыболовецкие лодки в Эгейском море, в результате чего ранения получил турецкий гражданин.

"22 февраля 2022 года подразделения греческой береговой охраны открыли огонь по турецким рыболовецким лодкам "Баба огул" и "Эсила лия" к западу от города Карабурун и к северу от [греческого] острова Хиос. Ранения получил наш гражданин на лодке "Баба огул". 23 февраля в наше министерство был вызван заместитель посла Греции в Турции, греческой стороне была вручена нота протеста против несоразмерного применения силы против наших рыбаков в Эгейском море", - сказал в среду корреспонденту ТАСС источник в МИД Турции.

Кроме того, турецкая сторона подчеркнула, что "притеснение турецких рыболовецких судов является нарушением свободы судоходства и это не должно больше повториться".

ТАСС в настоящее время не располагает ответом Афин на данное обвинение.