АФИНЫ, 23 февраля. /ТАСС/. Генконсульство Греции продолжит работу в Мариуполе с целью оказания помощи греческим гражданам и проживающим в регионе этническим грекам. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель МИД Греции Александрос Папаиоанну.

Ему задали вопрос о признании РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в границах бывших Донецкой и Луганской областей Украины и о том, продолжит ли работу генеральное консульство Греции в Мариуполе, который находится на территории тогдашней Донецкой области.

"Мариуполь - город Восточной Украины, в котором имеется генеральное консульство, - ответил Папаиоанну. - Хочу сказать, что мы не только не бросили [проживающих там] греков диаспоры, но и наоборот, особенно в свете недавних событий, мы усилили их штат двумя дипломатами с целью оказания помощи греческим гражданам и этническим грекам там. Если не ошибаюсь, Греция - единственная страна, у которой в данный момент действует консульство в Мариуполе. И нас нет, по крайней мере в данный момент, никакого намерения приостановить работу этого консульства. Напротив, как я сказал, мы его усилили".

По словам представителя ведомства, "министр иностранных дел [Греции Никос Дендиас], когда находился в Мариуполе четыре недели назад, подчеркнул необходимость защиты общины этнических греков и предложил помощь". "Он пообещал, что Греция будет с ними плечо к плечу, и мы это осуществляем и сейчас. В этом заключается наша позиция. Наше генконсульство в Мариуполе находится на Украине и продолжит там работу", - сказал Папаиоанну.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях. Россия признала ДНР и ЛНР в границах, прописанных в их конституциях.