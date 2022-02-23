МИД ФРГ призвал Россию отменить решение о признании ДНР и ЛНР

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Германия призывает РФ вывести войска из "оккупированных территорий" Украины, от ее границ и отозвать признание ДНР и ЛНР. Такое заявление сделал в среду госсекретарь МИД Германии Тобиас Линднер, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

"Россия должна немедленно сменить курс. Во-первых, я призываю Россию снизить напряженность, вывести войска из Украины, в частности - с самопровозглашенных территорий и Крымского полуострова, а также от границ Украины. Во-вторых, Россия должна отказаться от действий, которые способствуют дальнейшему разжиганию полномасштабного вооруженного конфликта с Украиной. В-третьих, я призываю Россию отозвать решение о признании сепаратистских субъектов", - сказал Линднер.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя решили провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% жителей, имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием РФ. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.