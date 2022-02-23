Семьи сотрудников МЧС ДНР эвакуировали в Абхазию

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. МЧС ДНР организовало в среду в Абхазию эвакуацию почти 40 человек - членов семей спасателей. Об этом говорится сообщении ведомства.

"23 февраля был организован выезд семей сотрудников спасательного ведомства Донецкой Народной Республики. 38 человек, из которых 23 ребенка, будут размещены в одной из гостиниц Республики Абхазия. Проводив свои семьи, сотрудники МЧС ДНР вернулись к несению службы", - сообщили там.

Организацией приема и размещением людей занимается МЧС Абхазии.

По данным МЧС ДНР, ежесуточно для выполнения задач по предназначению от спасательного ведомства привлекается более 1 200 человек личного состава.

На пяти пунктах пропуска государственной границы ДНР, а также на территории железнодорожной станции города Иловайск развернуты пункты жизнеобеспечения для эвакуируемого населения, там дежурят сотрудники МЧС ДНР и курсанты Академии гражданской защиты. В них спасатели при необходимости оказывают квалифицированную психологическую и медицинскую помощь, отметили в ведомстве.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. 20 февраля о готовности принять эвакуированных заявил президент Абхазии Аслан Бжания.