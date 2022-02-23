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Италия изучает возможность поддержки Вооруженных сил Украины

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо также отметил, что страна "продолжит поддерживать гуманитарную деятельность по оказанию помощи гражданскому населению Донбасса"

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Италии рассматривают меры по поддержке Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, выступая в нижней палате национального парламента.

"Рассматриваются меры по поддержке Вооруженных сил Украины путем предоставления нелетальных средств, например, для проведения разминирования", - сказал он.

Глава МИД также заявил, что "Италия продолжит поддерживать гуманитарную деятельность по оказанию помощи гражданскому населению Донбасса". "Мы предоставляем свои взносы международным организациям, работающим на местах", - сказал он.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого нарастания напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение в Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем "российском военном вторжении" на Украину. Ряд стран и ЕС объявили о введении санкций против России.

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