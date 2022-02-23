Италия изучает возможность поддержки Вооруженных сил Украины

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Италии рассматривают меры по поддержке Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, выступая в нижней палате национального парламента.

"Рассматриваются меры по поддержке Вооруженных сил Украины путем предоставления нелетальных средств, например, для проведения разминирования", - сказал он.

Глава МИД также заявил, что "Италия продолжит поддерживать гуманитарную деятельность по оказанию помощи гражданскому населению Донбасса". "Мы предоставляем свои взносы международным организациям, работающим на местах", - сказал он.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого нарастания напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение в Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем "российском военном вторжении" на Украину. Ряд стран и ЕС объявили о введении санкций против России.