Германия заявила о готовности встретиться в "нормандском формате"

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Германии готовы к участию в новой встрече в "нормандском формате" для урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил в среду госсекретарь МИД ФРГ Тобиас Линднер.

"Украина и моя страна готовы к следующей встрече в "нормандском формате" или в форме саммита, который предложила Украина", - сказал он на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Минские соглашения ("Минск-2") с целью урегулирования кризиса в Донбассе были подписаны в феврале 2015 года по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина). С украинской стороны документ был согласован тогдашним президентом страны Петром Порошенко. Последний на данный момент саммит в "нормандском формате" состоялся в декабре 2019 года в Париже, где Украину представлял уже президент Владимир Зеленский. В Москве неоднократно указывали на невыполнение Киевом минских соглашений, в том числе договоренностей, достигнутых на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Президент России 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.