МИД Армении: декларация Москвы и Баку может помочь реализации трехсторонних заявлений

ЕРЕВАН, 23 февраля. /ТАСС/. Подписание декларации о союзническом взаимодействии между Москвой и Баку может создать дополнительные возможности для реализации трехсторонних заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана. Такое мнение в среду выразил в беседе с корреспондентом ТАСС пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Мы надеемся, что подписанная декларация между Россией и Азербайджаном создаст дополнительные возможности для реализации пунктов заявлений, подписанных лидерами Армении, России и Азербайджана, и поспособствует всеобъемлющему урегулированию карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ", - сказал Унанян.

Он добавил, что союзнические отношения Армении с Россией основаны на многовековой дружбе народов двух стран. "Наше сотрудничество не обусловлено отношениями с другими странами, если другие стороны не развивают их в ущерб союзу Армении и России", - пояснил он.

Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана подписана президентами двух стран Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым во вторник по итогам переговоров в Кремле.

9 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В продолжение процесса урегулирования 11 января 2021 года в Москве состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана. На ней было подписано новое совместное заявление, которым, в частности, предусмотрено разблокирование всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе. Тогда же была достигнута договоренность о создании трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для решения этой и других задач.

26 ноября 2021 года три лидера снова встретились, на этот раз в Сочи. Они условились предпринимать шаги для повышения уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе, а также оговорили необходимость создания двусторонней комиссии по делимитации границы с последующей ее демаркацией, при чем Россия окажет консультативное содействие по запросу сторон.