Президент Литвы считает санкции важным инструментом сдерживания России

ВИЛЬНЮС, 23 февраля. /ТАСС/. Санкции против Российской Федерации в связи с событиями вокруг Украины являются действенным средством сдерживания. С таким утверждением выступил находящийся в Киеве с визитом президент Литвы Гитанас Науседа, сообщила в среду его пресс-служба.

"Я считаю санкции [против России] очень важным фактором сдерживания, потому что они в данной ситуации демонстрируют наше ясное несогласие с тем, что происходит", - сказал Науседа.

"Надо ясно сказать, что происходящее является грубым нарушением международного права, которое создает очень опасный прецедент и по сути разрушает всю архитектуру безопасности, с которой мы жили на протяжении долгих десятилетий", - утверждал Науседа.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.