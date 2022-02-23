Глава ДНР поблагодарил политиков из России за поддержку

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил за поддержку российских политиков, которые в среду прибыли в Донецк.

Он отметил, что республику, уже как признанное государство, посетили первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сенатор Александр Карелин и первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. "Спасибо друзьям республики за поддержку в столь сложный час", - написал глава ДНР в Telegram-канале.

Пушилин рассказал, что российские политики "побывали там, где в республике сейчас происходят важнейшие процессы" - они посетили призывной пункт, а также встретились с эвакуируемыми жителями.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.