{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Замгоссекретаря США обсудила с коллегами из Европы возможные новые санкции против России

Стороны также заявили о своей "неизменной приверженности дипломатии, отметив при этом, что прогресс возможен только в условиях деэскалации"

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в среду в телефонном разговоре обсудила с коллегами из Великобритании, Италии, Франции и ФРГ ситуацию с ДНР и ЛНР, а также дополнительные санкции в отношении РФ в случае дальнейшей эскалации вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

На эту тему
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе.

"Замгоссекретаря Шерман и ее коллеги осудили решение РФ признать так называемые ДНР и ЛНР независимыми. Они выразили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также решительную приверженность трансатлантическому единству. [Они] <...> подчеркнули, что вопиющее пренебрежение РФ международным правом требует жесткого ответа со стороны международного сообщества, и согласились тесно координировать следующие шаги, включая масштабные дополнительные экономические санкции, если Россия продолжит эскалацию", - говорится в пресс-релизе.

Стороны также заявили о своей "неизменной приверженности дипломатии, отметив при этом, что прогресс возможен только в условиях деэскалации".

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Теги
РоссияСанкции в отношении РоссииПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
ДНР и ЛНР на фоне обострения объявили об организации выезда населения в Россию. На следующий день главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации
Обострение ситуации в Донбассе.
Читать полностью