Замгоссекретаря США обсудила с коллегами из Европы возможные новые санкции против России

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в среду в телефонном разговоре обсудила с коллегами из Великобритании, Италии, Франции и ФРГ ситуацию с ДНР и ЛНР, а также дополнительные санкции в отношении РФ в случае дальнейшей эскалации вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

"Замгоссекретаря Шерман и ее коллеги осудили решение РФ признать так называемые ДНР и ЛНР независимыми. Они выразили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также решительную приверженность трансатлантическому единству. [Они] <...> подчеркнули, что вопиющее пренебрежение РФ международным правом требует жесткого ответа со стороны международного сообщества, и согласились тесно координировать следующие шаги, включая масштабные дополнительные экономические санкции, если Россия продолжит эскалацию", - говорится в пресс-релизе.

Стороны также заявили о своей "неизменной приверженности дипломатии, отметив при этом, что прогресс возможен только в условиях деэскалации".

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях.