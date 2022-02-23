Нидерланды намерены направить два F-35 в Болгарию в ответ на "угрозу" со стороны России

ГААГА, 23 февраля. /ТАСС/. Нидерланды намерены направить два истребителя F-35 в Болгарию для участия в миссии НАТО по мониторингу воздушного пространства над Черным морем. Об этом сообщил в среду премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая на мероприятии, посвященном партнерству в рамках Североатлантического альянса.

"Мы взяли на себя обязанность по направлению истребителей F-35, которые будут нести дежурство в состоянии повышенной готовности в Болгарии в ответ на угрозу со стороны РФ", - сказал он.

"Кроме того, новое правительство Нидерландов приняло решение о значительном увеличении бюджета на оборону", - сказал премьер. По его словам, взнос в размере €10,7 млрд запланирован на срок действия полномочий правительства (до марта 2025 года - прим. ТАСС), а с 2026 года ожидается структурное увеличение бюджета на оборону в размере €3 млрд. "Это позволит нам значительно приблизится к цели в 2% от ВВП", - подчеркнул Рютте.

Согласно данным министерства финансов, затраты на оборону Нидерландов в 2022 году составят $12,4 млрд и будут находиться на уровне 1,43% от ВВП.