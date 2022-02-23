{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Швеция переносит часть работы посольства на Украине во Львов

Объявлено о сокращении численности персонала шведского посольства в Киеве. Семьи дипломатов уже выехали на родину

СТОКГОЛЬМ, 23 февраля. /ТАСС/. Часть работы посольства Швеции на Украине переносится из Киева во Львов. Об этом министр иностранных дел королевства Анн Линде написала в Twitter в среду.

На эту тему
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе.

"Из-за серьезной и ухудшающейся ситуации с безопасностью на Украине и вокруг нее министерство иностранных дел сегодня приняло решение о временном переводе части операций посольства во Львов", - отметила она.

В воскресенье было объявлено о сокращении численности персонала шведского посольства в Киеве. Семьи дипломатов уже выехали на родину.

Линде также повторила призыв МИД к шведам, которые все еще находятся в Украине, как можно скорее покинуть эту страну.

Теги
ШвецияУкраина
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
Посла России в Мадриде вызвали в МИД Испании из-за Украины
Глава внешнеполитического ведомства Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что находящимся на Украине подданным королевства рекомендуется временно покинуть эту страну "как можно скорее"
Читать полностью