Генсек ООН провел 22 февраля контакты с постпредом России

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после выступления с критикой России по ее действиям в ситуации на Украине провел во вторник, 22 февраля, разговор с постоянным представителем РФ при всемирной организации Василием Небензей. Об этом сообщил в среду официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Между генеральным секретарем и господином Небензей вчера были контакты", - сказал он.

В офисе генсека ООН также заявили, что гуманитарная ситуация по обе стороны линии соприкосновения на востоке Украины ужасная. "Гуманитарная ситуация для населения, живущего по обе стороны линии соприкосновения, ужасная. Мы очень обеспокоены продолжением обстрелов в районе линии", - сказал Дюжаррик.