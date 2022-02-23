В офисе Зеленского сообщили о решении усилить охрану Мариуполя

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Украинская власть приняла решение усилить охрану города Мариуполь Донецкой области. Об этом в среду сообщил офис президента страны на официальном сайте по результатам селекторного совещания с руководителями областей и городов, а также силовых ведомств.

"Участники совещания подробно обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, местных властей Мариуполя, охрана которого будет усилена", - говорится в сообщении.

Ранее в среду Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что транспортное сообщение с Мариуполем не прекращалось и делать это не планируется. Накануне глава МИД страны Дмитрий Кулеба заверил, что эвакуация населения города также не планируется.