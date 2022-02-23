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Глава МИД Болгарии с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии 24 февраля посетит Украину

Запланированы встречи с украинскими властями и специальной миссией ОБСЕ в стране

СОФИЯ, 23 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Болгарии Теодора Генчовска посетит в четверг, 24 февраля, Украину с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии. Запланированы встречи с украинскими властями и специальной миссией ОБСЕ в стране.

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"Основная цель совместного посещения - это выражение поддержки Украины в связи с предпринятыми Россией действиями, нарушающими Минские соглашения и международное право", - говорится в опубликованном в среду сообщении МИД Болгарии.

Также отмечается, что Болгария признает и полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны обеспечить поддержание мира на их территориях.

Теги
БолгарияЭстонияУкраинаЛатвияЛитва
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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