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Глава ДНР заявил, что ситуация в Донбассе "не рассосется сама собой"

Ситуация в Донбассе "не рассосется сама собой" с учетом поставок летального оружия Украине из стран Запада - глава ДНР.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается с каждым днем - Пушилин.

На линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины фиксируются установки "Смерч", "Ураган" и "Град", которые могут быть использованы - глава ДНР.

В ДНР в настоящий момент нет дефицита продуктов, медучреждения работают в штатном режиме - Пушилин.

ВС Украины должны добровольно покинуть территорию ДНР и вывезти свое оружие - Пушилин.

В Донбассе речь идет уже не о диверсиях, а о террористической деятельности - глава ДНР по поводу повреждения критически важных объектов инфраструктуры.

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Обострение ситуации в Донбассе.
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