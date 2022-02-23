{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минобороны Болгарии сообщило о перелете вертолетов США из Греции в Румынию через Софию

В ведомстве сообщили, что полеты осуществляются в рамках ротации сил и средств Вооруженных сил США в Европе

СОФИЯ, 23 февраля. /ТАСС/. Вертолеты Сухопутных войск США в Европе в течение нынешней недели совершают полеты над Болгарией в рамках их передислокации из Греции в Румынию.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Болгарии, первые пять вертолетов США типа Apache и Blackhawk в среду совершили дозаправку в аэропорту Софии, после чего покинули воздушное пространство страны.

Согласно предварительному плану полетов, в среду над Болгарией с промежуточной посадкой в Софии переместится вторая пятерка вертолетов. Отмечается, что полеты осуществляются в рамках ротации сил и средств Вооруженных сил США в Европе.

Теги
БолгарияСШАРумыния
Генсек ООН призвал к перемирию на Украине
Антониу Гутерриш заявил о готовности к посредничеству по ситуации вокруг Украины
Генсек ООН призвал к перемирию на Украине
Читать полностью