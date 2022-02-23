Киев может попросить Анкару закрыть черноморские проливы для России в случае войны

ТАСС, 23 февраля. Украина может попросить Турцию закрыть России доступ к черноморским проливам на основании Конвенции Монтрё при условии начала военных действий. Об этом в среду сообщил агентству Reuters посол Украины в Анкаре Василий Боднар.

"Мы думаем, что в случае массированного военного вторжения или же начала военных действий против Украины, то есть когда война будет не только де-факто, но и де-юре, мы попросим турецкое правительство рассмотреть возможность закрытия черноморских проливов для страны-агрессора", - сказал дипломат. Он добавил, что Киев рассматривает как "серьезную угрозу" концентрацию кораблей ВМФ России в Черном море.

Конвенция Монтрё была подписана 20 июля 1936 года и вступила в силу 9 ноября того же года. Она закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы - страна получила функции по наблюдению и контролю за проходом судов через них. Режим прохода для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств различается. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.

Однако в тексте конвенции есть пункты, касающиеся военного времени. В зависимости от того, является ли Турция стороной конфликта, у нее появляются дополнительные полномочия по регулированию прохода через проливы. В некоторых обстоятельствах Анкара может запретить какой-либо стране пользоваться проливами, если посчитает, что это нарушит безопасность в регионе или создаст угрозы ей самой.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях.