Президент Мексики заявил о поддержке принципа невмешательства в дела других государств

МЕХИКО, 23 февраля. /ТАСС/. Мексика поддерживает принцип невмешательства во внутренние дела других стран и выступает против вторжений. Об этом заявил в среду на пресс-конференции глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию на Украине.

"Мы выступаем за политику невмешательства, самоопределение народов, мы не хотим вторжений, мы не приемлем вторжения одной страны в другую, для этого нет причин, это противоречит международному праву", - сказал президент.

В понедельник министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что его страна выступает за мирное разрешение конфликта на Украине и поддерживает ее целостность. Позднее глава внешнеполитического ведомства заявил, что мексиканское посольство в Киеве продолжит работу в штатном режиме, эвакуация его сотрудников не планируется.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны обеспечить поддержание мира на их территориях.