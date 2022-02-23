Госдеп заявил о готовности мер ужесточения экспортного контроля Запада в отношении России

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники полностью подготовили меры ужесточения экспортного контроля в отношении РФ в случае возможной эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил на брифинге в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Если [президент России Владимир] Путин будет обострять [ситуацию вокруг Украины], мы также будем переходить к эскалации с помощью дополнительных санкций и мер экспортного контроля, которые мы пока не раскрываем, но они полностью готовы для применения вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру", - сказал он.

Прайс заявил, что США готовы как к дипломатии с Россией, так и к введению новых рестрикций против Москвы.

"Москва должна продемонстрировать, что серьезно [настроена] на дипломатию. Российские действия за последние 48 часов говорят в действительности об обратном, - сказал он. - Если подход Москвы изменится, то мы по-прежнему готовы взаимодействовать. США вместе с союзниками и партнерами остаются открытыми для дипломатии, мы хотим сотрудничать, чтобы избежать жестокого конфликта".

"Дипломатия не пройдет, пока не Россия не изменит свой курс. Мы готовы к любым чрезвычайным планам", - отметил Прайс.

Прайс заявил, что Россия знает, какие действия необходимо предпринять для возвращения к переговорам в ситуации вокруг Украины, Вашингтон к ним готов.

"Мы готовы к дипломатической работе, если они если они готовы к добросовестным переговорам. Если они готовы изменить свою позицию, то мы тоже будем готовы к переговорам", - сказал он.

Прайс при этом добавил, что не будет называть конкретные шаги, которые должна предпринять Москва для возвращения к дипломатии. "Мы не будем предписывать, как должна выглядеть деэскалация, как должна выглядеть добросовестная работа. Вы все знаете, и наши партнеры в РФ, вероятно, знают, как могли бы выглядеть их шаги, если бы они хотели деэскалации. Но мы никаких таких шагов не видели. Мы видели шаги в полностью противоположном направлении", - отметил представитель Госдепартамента.

США считают обязанностью всех стран использовать имеющееся у них влияние на РФ, добиваясь разрядки вокруг Украины, сообщил он.